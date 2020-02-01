عبد المهدي وبلاسخارت يتباحثان اوضاع العراق

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جانين هينيس بلاسخارت، الاوضاع في العراق.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال عبد المهدي لجانين هينيس بلاسخارت في مكتبه ببغداد.

وجرى التباحث في الوضع السياسي في البلاد وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وسبل دعمه وتسهيل مهمته والعمل على إنجاحها.

كما تباحث الجانبان عملية الاستلام والتسليم ونقل الصلاحيات والانتقال السلمي للسلطة.