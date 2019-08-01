رئيس اقليم كوردستان يعزي الأدباء برحيل الخياط

اربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن أسفه لوفاة رئيس اتحاد الادباء والكتاب العراقيين ابراهيم الخياط.

ولقي الخياط (59 عاماً) مصرعه في حادث سير يوم الاربعاء بينما كان في طريقه من دهوك إلى بغداد برفقة المتحدث باسم الاتحاد الشاعر عمر السراي الذي اصيب بجروح طفيفة.

وقال نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر يوم أمس، "تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة أمين عام اتحاد الأدباء العراقيين، إبراهيم الخياط".

وأضاف "نعزي عائلته الكريمة والأدباء والكتاب والمثقفين العراقيين، ونرجو لهم الصبر والسلوان وللمرحوم الجنة والمغفرة".

وودّعت بغداد أمس الخميس، الشاعر الخياط. وتم تشييعه بحضور العشرات في جنازة انطلقت من مقر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب وسط بغداد.

وبحسب وزارة الثقافة فإن الخياط "لعب أدواراً محورية في نشاطات الاتحاد العام وفعالياته المتعددة، كما كان شاعراً أثرى مكتبة الأدب بالعديد من الكتب والمقالات التي ستخلّد اسمه بالجمال والإبداع والفكر القويم".

ورثاه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني فضلاً مسؤولين آخرين في الاقليم.

كما رثاه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بالاضافة الى عدد من المؤسسات الثقافية المحلية والعربية منها الاتحاد العام للصحافيين العرب.

وُلد الخياط في محافظة ديالى عام 1960 وتقلَّد العديد من المناصب منها مدير الإعلام في وزارة الثقافة عام 2005 والمتحدث باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

ومن أبرز دواوينه الشعرية (جمهورية البرتقال). كما كان يكتب عموداً أسبوعياً في صحيفة (طريق الشعب) التي تصدر عن الحزب الشيوعي العراقي.

وسبق للخياط أن نال شهادة الماجستير في كلية الآداب جامعة بغداد عام 2017 وكان يستعد لنيل شهادة الدكتوراه، لكنه رحل قبل تحقيق طموحه.