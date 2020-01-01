العراق يشن أول عملية عسكرية بعد تعليق مهام التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم انطلاق عملية عسكرية لتعقب المطلوبين في الضواحي الشمالية للعاصمة العراقية.

وشنت العملية تحديداً في بلدة الطارمية الواقعة في شمال بغداد والتي شهدت مؤخراً أعمال عنف بعضها مرتبط بتنظيم داعش والآخر جنائي.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن قوات الجيش وأجهزه أمنية أخرى تشارك في العملية تحت غطاء من سلاح الجو العراقي.

وأضاف أن العملية العسكرية تهدف لـ"تعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين في قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها".

وهذه أول عملية عسكرية ينفذها العراق منذ أن أعلن التحالف الدولي تعليق مهامه إثر مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة امريكية نفذت فجر يوم الجمعة الماضي وما تلاه من تداعيات.