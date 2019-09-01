اربيل (كوردستان 24)- تحت رعايته وبحضوره، قرع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 21 أيلول (سبتمبر) 2019، جرس إحدى المدارس في محافظة دهوك، وذلك إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد في الإقليم.

وقرعت مدارس اقليم كوردستان أجراسها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي ايذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وفي المراسم التي حضرها وزير التربية في الإقليم آلان حمه سعيد، أشار رئيس الوزراء الى أن الاهتمام بالتربية والتعليم من اولويات عمل الحكومة لما يمثلانه من ركيزة جوهرية في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم.

وقال: "نعمل جاهدين على النهوض بمستوى التعليم في مدارسنا لاسيما المدارس الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي".