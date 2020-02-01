"الكوردي" يقرر فتح مكاتبه في مناطق الادارة الذاتية

أربيل (كوردستان 24)- قرر المجلس الوطني الكوردي، اليوم الاحد، فتح مكاتبه في مناطق الادارة الذاتية.

وجاء في بيان للمجلس "استجابة للنداءات التي تطلق حول وحدة الموقف الكوردي وكبادرة حسن نية قررت رئاسة المجلس فتح مكاتبه ومقرات أحزابه، تعزيزا للثقة والبناء عليه لحل مختلف القضايا الخلافية" .

واشار المجلس في بيانه الى ان اغلاق مكاتبه طيلة السنوات الماضية "لم يكن بقرار من المجلس"، فيما حمل المسؤولية لحزب الاتحاد الديمقراطي.

ويأتي هذا في اطار المبادرة التي اطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في محاولة لوحدة الصف الكوردي.

ورحب المجلس على لسان اكثر من مسؤول بالمبادرة فيما شدد على ضرورة قيام الادارة الذاتية بخطوات لبناء الثقة.

سوار احمد