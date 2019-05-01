بعد بغداد.. نيجيرفان بارزاني يجري أولى زياراته الخارجية

اربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام تركية، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيجري زيارة الى تركيا في وقت لاحق من الجمعة يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وهذه اول زيارة يقوم بها نيجيرفان بارزاني منذ أن تسلم منصبه رئيساً لإقليم كوردستان، وتأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

ويوم أمس، أجرى رئيس الاقليم سلسلة محادثات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكبار المسؤولين خلال زيارة رسمية الى بغداد.

وذكرت وكالة الاناضول الرسمية التركية أن اردوغان سيستقبل نيجيرفان بارزاني الجمعة. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) التركي عن اردوغان قوله مساء الخميس إنه سيستقبل نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة.

ويتوقع أن يبحث الزعيمان العلاقات الثنائية والجانب الاقتصادي بالإضافة الى التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وكان اردوغان قد هنأ بارزاني بعد انتخابه رئيساً للإقليم.

وانتخب برلمان اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيساً، أواخر الشهر الماضي. وفي 10 من هذا الشهر ادى اليمين القانونية رئيساً.

وحضر مراسيم اداء اليمين وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو.

ويحتفظ اقليم كوردستان بعلاقات تجارية واسعة مع تركيا.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بشكل عام، الى نحو 16 مليار دولار سنوياً، اكثر من نصفه مع اقليم كوردستان.