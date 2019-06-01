کوردستان

بالأسماء.. "وجوه جديدة" تقود حكومة مسرور بارزاني في كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
البرلمان يتسلم تشكيلة ائتلافية بـ"وجوه جديدة" ويحسمها الاربعاء
رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني الذي يشغل في الوقت الراهن منصب مستشار مجلس امن الاقليم (صورة/ كوردستان 24)
حكومة كوردستان مسرور بارزاني اسماء المرشحين

اربيل (كوردستان 24)- تنشر كوردستان 24 اسماء مرشحي التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني.

وأرسل مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم قائمة مرشحيه الى البرلمان الذي حدد بدوره يوم الاربعاء موعداً للمصادقة على الحكومة الائتلافية الجديدة.

وخلال الجلسة التي ستنقلها كوردستان 24 على الهواء، سيؤدي مسرور بارزاني اليمين القانونية بالإضافة الى وزرائه في حال مصادقة البرلمان عليهم.

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وتتألف حكومة مسرور بارزاني من 19 وزيراً فضلاً عن ثلاثة وزراء للاقليم، وعلى النحو التالي:

  • مسرور بارزاني رئيساً للحكومة (الحزب الديمقراطي).
  • قوباد طالباني نائباً لرئيس الحكومة (الاتحاد الوطني).
  • فرست احمد، وزيراً للعدل (الحزب الديمقراطي).
  • شورش اسماعيل عبدالله، وزيراً لشؤون البيشمركة (التغيير).
  • ريبر احمد خالد، وزيراً للداخلية (الحزب الديمقراطي).
  • آوات جناب نوري صالح، وزيراً للمالية والاقتصاد (التغيير).
  • سامان حسين برزنجي، وزيراً للصحة (الحزب الديمقراطي).
  • آلان حمه سعيد صالح محمد، وزيراً للتربية (الحزب الديمقراطي).
  • دانا عبد الكريم حمه صالح عبد الرحمن، وزيراً للإعمار والإسكان (التغيير).
  • ساسان عثمان عوني حبيب، وزيراً للبلديات والسياحة (الحزب الديمقراطي).
  • آرام محمد قادر أمين، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي (الاتحاد الوطني).
  • دارا رشيد محمود، وزيراً للتخطيط (الاتحاد الوطني).
  • كويستان محمد عبدالله معروف، وزيرةً للشؤون الاجتماعية (التغيير).
  • محمد سعيد علي، وزيراً للثقافة والشباب (الاتحاد الوطني).
  • عبد الله محمد احمد، وزيراً للشهداء والمؤنفلين (الحزب الاشتراكي).
  • بيكرد دلشاد شكر الله، وزيرةً للزراعة والموارد المائية (الاتحاد الوطني).
  • كمال مسلم سعيد قرني، وزيراً للتجارة والصناعة (التغيير).
  • آنو جوهر عبد المسيح عبدوكا، وزيراً للنقل والاتصالات (عن المسيحيين).
  • بيشتوان صادق عبد الله، وزيراً للاوقاف والشؤون الدينية (الحزب الديمقراطي).
  • كمال محمد صالح خليل، وزيراً للكهرباء (الحزب الديمقراطي).
  • خالد سلام سعيد شواني، وزيراً للاقليم (الاتحاد الوطني).
  • آيدن معروف سليم، وزيراً للاقليم (عن التركمان).
  • فالا فريد ابراهيم، وزيرةً للاقليم (الحزب الديمقراطي).
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