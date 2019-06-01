البرلمان يتسلم تشكيلة ائتلافية بـ"وجوه جديدة" ويحسمها الاربعاء

اربيل (كوردستان 24)- تنشر كوردستان 24 اسماء مرشحي التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني.

وأرسل مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم قائمة مرشحيه الى البرلمان الذي حدد بدوره يوم الاربعاء موعداً للمصادقة على الحكومة الائتلافية الجديدة.

وخلال الجلسة التي ستنقلها كوردستان 24 على الهواء، سيؤدي مسرور بارزاني اليمين القانونية بالإضافة الى وزرائه في حال مصادقة البرلمان عليهم.

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وتتألف حكومة مسرور بارزاني من 19 وزيراً فضلاً عن ثلاثة وزراء للاقليم، وعلى النحو التالي: