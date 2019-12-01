رئيس اقليم كوردستان يهنئ صلاح الدين محمد بهاءالدين

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للاتحاد الإسلامي الكوردستاني.

وجرى ذلك، يوم امس السبت، خلال اتصال هاتفي اجراه نيجيرفان بارزاني مع بهاء الدين.

وفي الاتصال الهاتفي الذي قدم رئيس إقليم كوردستان تهانيه أيضاً للاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجميع قيادييه وأعضائه ومؤيديه بانعقاد المؤتمر الثامن للاتحاد راجياً النجاح للمؤتمر.

وأشار فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى عمل ونضال ودور الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في الحياة والعملية السياسية بإقليم كوردستان وعبر عن تقديره لخدمات الاتحاد الإسلامي وسعيه من أجل التلاحم والعمل المشترك بين الأطراف الكوردستانية.

من جانبه، عبر الأستاذ صلاح الدين محمد بهاءالدين عن شكره وامتنانه لاتصال الرئيس نيجيرفان بارزاني وتهنئته مؤكداً شكر وتقدير الاتحاد الإسلامي الكوردستاني لالتفاتة فخامته ودعمه ومساعداته.

وبدأت يوم امس السبت أعمال المؤتمر الثامن للاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مدينة أربيل بمشاركة 900 عضو ليستمر على مدار يومين متتالين.

سوار احمد