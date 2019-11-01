نيجيرفان بارزاني في السليمانية لبحث ملفات داخلية واتحادية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء بقادة حركة التغيير في مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم، كما سيجري لقاءات مع قادة آخرين في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بالإضافة الى قوى سياسية أخرى.

وتأتي الزيارة في إطار مساعي توحيد المواقف الكورد في الوقت بعدما عقد وفد حكومي من إقليم كوردستان سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في بغداد في الأيام القليلة الماضية، في محاولة للتوصل الى اتفاق بشأن ملفي النفط والموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2020.

ويُتوقع أن يبحث رئيس الإقليم مع قادة الأحزاب في السليمانية مستجدات الوضع في العراق لاسيما الاحتجاجات ودعوات تعديل الدستور العراقي.

وبحسب وسائل إعلام محلية فان بارزاني سيسلط الضوء في اجتماعاته بالسليمانية على قانون الانتخابات في العراق والذي يعكف البرلمان الاتحادي على تمريره بصيغة معدلة.