امريكا ترحب بتحسن علاقات بغداد – اربيل و"تتوقع الافضل"

اربيل (كوردستان 24)- رحب القنصل الامريكي العام في اربيل ستيفن فيغن بالتطور الايجابي في العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية متوقعا سير الأمور نحو الافضل.
وشهدت العلاقات بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية تحسناً منذ أن تولى عبد المهدي منصبه رئيساً لوزراء البلاد أواخر تشرين الاول اكتوبر 2018.
وقال فيغن للصحفيين اثناء زيارته اليوم الاثنين لقبر الزعيم الكوردي الراحل مصطفى بارزاني "هناك تحسن جيد في علاقات اربيل وبغداد ونتوقع أن تسير نحو الأفضل".
ويؤكد قادة كوردستان مرارا تصميمهم على حسم المشاكل الدستورية مع بغداد بـ"ارادة واثقة"، والمضي نحو مرحلة اكثر اشراقا وحل كافة المشاكل بين الجانبين استنادا للدستور العراقي.
سوار أحمد
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