امريكا ترحب بتحسن علاقات بغداد – اربيل و"تتوقع الافضل"

اربيل (كوردستان 24)- رحب القنصل الامريكي العام في اربيل ستيفن فيغن بالتطور الايجابي في العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية متوقعا سير الأمور نحو الافضل.

وشهدت العلاقات بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية تحسناً منذ أن تولى عبد المهدي منصبه رئيساً لوزراء البلاد أواخر تشرين الاول اكتوبر 2018.