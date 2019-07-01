اوغلو: لم نتفق حول المنطقة الآمنة والمقترحات الامريكية لا ترضينا

اربيل (كوردستان 24)- اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الاربعاء، عدم التوصل مع واشنطن الى اتفاق حول المنطقة الآمنة في سوريا.

ونقلت وكالة رويترز قول اوغلو للصحفيين "لم نتفق مع واشنطن على عمق المنطقة الآمنة بسوريا ولا من الذي سيسيطر عليها ولا على إخراج وحدات حماية الشعب الكوردية منها‎".

واضاف "المقترحات الأمريكية الجديدة بشأن المنطقة الآمنة بسوريا لا ترضينا".

وتأتي تصريحات اوغلو بعد محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري أمس في أنقرة.

وكان وفد امريكي بقيادة قائد المنطقة الوسطى للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي كينيث ماكينزي زار كوباني واجتمع مع قادة قوات سوريا الديمقراطية لبحث جملة ملفات اهمها التهديدات التركية لشرق الفرات.

سوار أحمد