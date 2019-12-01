مسرور بارزاني: داعش خطر كبير والتعاون الدولي ضروري لمواجهته

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم السبت 7 كانون الأول (ديسمبر) 2019، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد داعش السفير جيمس جيفري والوفد المرافق له.

وفي اللقاء، الذي حضره وزيرا البيشمركة شورش إسماعيل والداخلية ريبر أحمد، جرى بحث آخر تطورات الوضع في العراق وسوريا والمنطقة عموماً، كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة.

وأكد السفير جيفري التزام الولايات المتحدة بدعم إقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

هذا ووجه رئيس الوزراء شكره للولايات المتحدة على دعمها المستمر لإقليم كوردستان، وقال إن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً كبيراً وإن التعاون مع المجتمع الدولي ضروري لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية.