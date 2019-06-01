النرويج تتسلم 5 اطفال من عوائل لداعش من الادارة الذاتية

اربيل (كوردستان 24)- تسلم وفد نرويجي، اليوم الاثنين، خمسة أطفال ايتام من اصول نرويجية ومن عوائل تابعة لتنظيم داعش من الادارة الذاتية بشمال سوريا.

ووصل يوم امس الاحد وفد نرويجي برئاسة مبعوث وزارة الخارجية النرويجية كريستن نيتلاند إلى مناطق الادارة الذاتية لتسلم لاستلام 5 من أطفال داعش ذوأصول نرويجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية للادارة كمال عاكف في بيان انه "تم اليوم في بلدة عين عيسى تسليم خمس أطفال يتامى نرويجيين من عوائل تنظيم داعش الارهابي الى وفد من وزارة الخارجية النرويجية وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان".

وبحسب البيان فإن ذلك جاء بهدف اخراج هؤلاء الاطفال من بيئة الشدة والتطرف الى أجواء صحية يتم فيها إعادة تأهيلهم ودمجهم بمجتمعاتهم الاساسية.

وسيصطحب الوفد الاطفال الخمسة الى اقليم كوردستان ومنه سيتم نقلهم الى النرويج.

ولايزال الآلاف من نساء واطفال من عوائل تنظيم داعش متواجدين في مخيم الهول القريب من مدينة الحسكة، فيما لاتزال معظم الدول ترفض تسلم مواطنيها المنتمين لداعش.

سوار أحمد