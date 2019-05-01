حقول ذهبية تتحول الى رماد وفلاحو كوباني يحملون المسؤولية لفئة

ويتابع ابو خليل وهو من فلاحي المنطقة وقد احترق حقله بالكامل "ماذا أفعل الآن، من سيعوضني خصوصا وأنني مدين بمبالغ كبيرة، كل الحق على الإدارة التي سمحت لاصحاب الحصادات بالعمل في اماكن اخرى".

ويقول المسؤولون في مقاطعة كوباني انهم لايستطيعون منع اصحاب الحصادات من العمل في اي أماكن يختارونها.

ويقول رئيس الهيئة الاقتصادية في المقاطعة خليل شيخ لكوردستان 24 "البعض من اصحاب الحصادات أخذوا منا تصاريح وآخرون ذهبوا سرا، نطالبهم جميعا بالعودة والعمل في كوباني لحفظ ارزاق الأهالي".