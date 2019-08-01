العراق يعلق بشأن تعرض امرأة عراقية للضرب في ايران

أربيل (كردستان 24) – اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس انها تتابع باهتمام "بالغ" قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار ايراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان اليوم، ان "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام".

ودعا الصحاف "جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".

وتعرضت سيدة عراقية خمسينية من اهالي محافظة النجف يوم 18 من شهر اب اغسطس الجاري الى ضرب مبرح من قبل ضابط ايراني برتبة ملازم بمطار مشهد الدولي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه المرأة وهي تتحدث عن تعرضها للضرب، فيما طالب مواطنون عراقيون السلطات المعنية بضرورة اتخاذ موقف حازم وجاد واحترام الرعايا العراقيين في إيران ومعاملتهم بالمثل كما تفعل حكومتهم.

سوار أحمد