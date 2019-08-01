بارزاني يستقبل الشمري ويتباحثان المستجدات السياسية

اربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع وزير الدفاع العراقي نجاح حسن الشمري مستجدات الاوضاع السياسية في العراق.

وجاء ذلك، يوم الاثنين، خلال استقبال بارزاني لوزير الدفاع العراقي نجاح سالم الشمري في منتجع صلاح الدين باربيل.

وبحسب بيان فإن بارزاني والشمري تباحثا مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين حكومتي كوردستان وبغداد.

وكانت الحرب ضد تنظيم داعش والأحداث في المنطقة محورا اخر في اللقاء.