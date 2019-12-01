القوات الأمنية تعتدي على مراسل كوردستان24 في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قامت قوات امنية، بالاعتداء على مراسل فضائية كوردستان24 هيمن دلو في كركوك.

وقال هيمن دلو انه "توجه مع زميله المصور انور محمد الى مكان الحادث بعد ان سمع دوي انفجار في منطقة بنجه علي في كركوك".

واضاف ان "عناصر من لواء 61 منعتنا من الوصول إلى مكان وقوع الانفجار بعد الاعتداء علينا لفظيا، كما صادرت معداتنا ومسحت كافة تسجيلات الفيديو والصور ثم اعادتها لنا".

وبحسب بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق فإن القوة المعتدية هي القوة المحلية الحامية لمحافظة كركوك.

واكدت الجمعية ان ما تعرض له فريق كوردستان 24 يعد تقييدا لحرية العمل الصحفي سيما وانه يعد انتهاكا واضحا للدستور.

كما وطالبت الجمعية وزارة الداخلية والجهات الأمنية في كركوك بفتح تحقيق بالحادث ومحاسبة العناصر التي تعتدي على الصحفيين ووضع حد لهم وتعريفهم بالقوانين التي تضمن حرية الصحافة والاعلام في البلاد.

سوار احمد