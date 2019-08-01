واشنطن: محادثاتنا مع انقرة مستمرة ونرفض "العودة القسرية" للاجئين

اربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغن اورتاغوس ان المحادثات مع تركيا بشأن المنطقة الآمنة لا تزال مستمرة في حين اكدت ضرورة ان تكون عودة اي لاجئ سوري طوعية.

وجاءت تعليقات اورتاغوس ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 في مؤتمر صحفي.

وقالت اورتاغوس ان "الوفد الامريكي في انقرة توصل لوضع اليات امنية طويلة الامد والتي من شأنها الحد من المخاوف الامنية التركية".

واضافت خلال حديثها ان "استمرار محادثاتنا مهم جدا من اجل تثبيت الامن والاستقرار في شمال شرق سوريا".

وتابعت "نحن لا نؤيد مشاريع العودة القسرية للاجئين، وكل لاجئ ينبغي ان يعود بشكل طوعي في حال رغب بذلك وينبغي ان تكون عودة آمنة ونابعة من قراره دون اكراه".

واوضحت ان المحادثات مع تركيا لا تزال مستمرة وان هناك جدية في المباحثات بهذا الخصوص.

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على تأسيس مركز عمليات مشترك لإدارة شريط من الأراضي على الحدود التركية.

وتهدف المنطقة الآمنة المقترحة إلى تأمين قطاع بري يمتد لمسافة تزيد على 400 كيلومتر بطول حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكوردية، على معظم هذا القطاع. وتقول انقرة إن تلك الوحدات مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.