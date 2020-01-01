مقاتلات عراقية تدك معسكر لبوة وتطيح بـ"ارهابيين"

أربيل (كوردستان 24)- نفذت مقاتلات عراقية، اليوم الخميس، غارات في وادي الشاي اسفرت عن مقتل عدد من الارهابيين وفق ما افادت خلية الاعلام الامني.

واعلنت الخلية تدمير معسكر لبوة في وادي الشاي ومقتل جميع الارهابيين فيه.

وذكرت الخلية في بيان، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبهدف ملاحقة العناصر الإرهابية، نفذت القوة الجوية العراقية بطائرات ال F_16 ضربات جوية في وادي الشاي ضمن سلسلة جبال حمرين".

وأسفرت عن تدمير معسكر لبوة داخل الوادي، وقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله".