احتجاجات العراق تدخل يومها الـ115 وسط عنف متصاعد

أربيل (كوردستان 24)- دخلت الاحتجاجات العراقية يومها الـ115 في الوقت الذي لا تزال فيه القوى السياسية منقسمة بشدة إزاء من سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ويمثل اختيار البديل أحد أبرز مطالب المتظاهرين وسيقع على عاتقه الإعداد لانتخابات تشريعية مبكرة يتوقع المحتجون أن تضع حداً لهيمنة الأحزاب على السلطة منذ عام 2003.

ولم تتوقف أعمال العنف والصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ أن تفجرت الاحتجاجات في تشرين الأول أكتوبر 2019.

ويقول مراسل كوردستان 24 في بغداد شفان جباري إن العشرات من الطلبة ما زالوا ينضمون الى الاحتجاجات لاسيما في بغداد ومدن الجنوب.

وقال عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن الكثير من المدارس تعطلت وإن قطع الطرق لا يعد احتجاجاً سلميا ويجب ـن ينتهي.

وصعّد المتظاهرون من أساليب احتجاجاتهم بعد انقضاء مهلة منحوها للحكومة وأخرى دستورية لاختيار خليفة لرئيس الوزراء الذي استقال استجابة لطلب المرجعية.

وقال متظاهر، بينما كان يضع لثاماً على وجه، لكوردستان 24 "لن نتوقف.. وسنصعد من (المظاهرات) السلمية حتى تحقيق كل المطالب".