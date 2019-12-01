الامن العراقي يفكك خلية "ارهابية" في الانبار

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن تفكيك خلية ارهابية في قضاء القائم بالانبار.

وافاد بيان للمديرية بأنه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 من اختراق وتفكيك خلية ارهابية".

وتابع البيان انه تم "القبض على عناصر الخلية البالغ عددهم 14 في قضاء القائم _ ناحية الرمانة وفي القرى التابعة له شمال نهر الفرات بالانبار".

واضاف ان "هذه الخلية من الخلايا الخطيرة التي تقوم بتقديم المعلومات والدعم اللوجستي للدواعش في الصحراء وجميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".