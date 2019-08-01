مسرور بارزاني: دعم الزراعة والمنتج المحلي من اولوياتنا

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء ان من اولويات الحكومة دعم القطاع الزراعي وتطويره.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال استقباله السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود.

واكد رئيس الحكومة مسرور بارزاني ان "من اولويات الكابينة الحكومية دعم قطاع الزراعة وتطويره ودعم المنتجات المحلية".

واشار حاجي محمود الى ان شعب كوردستان يدعم خطوات الحكومة الجديدة الساعية لتنمية اقتصاد الاقليم.

من جهة اخرى اشار بارزاني الى ان المحادثات بين اربيل وبغداد مستمرة وفي تطور لافتا الى ان هناك تفهما من كافة الاطراف لضرورة حل كافة القضايا الخلافية بين الاقليم والحكومة الاتحادية.