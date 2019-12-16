نيجيرفان بارزاني يتباحث العملية السياسية مع السفير البريطاني في العراق

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي آخر تطورات الوضع في العراق والتظاهرات والتوقعات المرتبطة بمستقبل العملية السياسية في البلد.

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لهيكي والوفد المرافق في اربيل.

وخلال الاجتماع هنأ بارزاني للسفير البريطاني الجديد مباشرته مهامه وأمل له النجاح فيها، وجدد تأكيد إرادة إقليم كوردستان زيادة توطيد علاقاته مع بريطانيا.

وتباحث نيجيرفان بارزاني مع السيد ستيفن هيكي السفير البريطاني الجديد في العراق، آخر تطورات الوضع في العراق والتظاهرات والتوقعات المرتبطة بمستقبل العملية السياسية في البلد.

وفي محاور أخرى للاجتماع، تناول الجانبان بالبحث العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وبين المملكة المتحدة، ومخاطر بروز الإرهاب من جديد والتحركات الأخيرة لداعش في عدد من مناطق العراق، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق الدوليين في طريقة مواجهته، والأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً.