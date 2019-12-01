على خلفية بيان مشترك.. الخارجية العراقية تستدعي سفراء 4 دول غربية

أربيل (كوردستان 24)- استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، سفراء أربع دول غربية على خلفية بيان مشترك اصدرته هذه السفارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف في بيان، ان الوزارة استدعت برونو أوبير سفير فرنسا وستيفن هيكي السفير البريطاني ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني مجتمِعين، كما استدعت السفير الكندي.

واضاف البيان ان السفير عبد الكريم هاشم، الوكيل الأقدم للوزارة، التقى السفراء على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات.

وجاء في البيان ان "مهمة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وبناء قاعدة مصالح مشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية".

وقال هاشم ان "العراق يقِيم علاقاته الدبلوماسية مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المُشتركة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة؛ وعلى هذا المبدأ أشاد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مُراعِياً عدم التدخُّل في شُؤُونها الداخليّة، وحِفظِ سيادتها".

واعرب عن رفض العراق لمضمون البيان الاوربي المشترك الذي عده "تدخّلاً مرفوضاً في الشأن الداخليِّ للعراق، ومُخالفة واضحة للمادّة أوّلاً من اتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".

واشار هاشم الى ان الاحتجاجات في العراق "إفراز طبيعيّ لحالة الديمقراطيّة التي يعيشها العراقـيُّون الذين أسّسوا حقبة إدارة شُؤُونهم في وثيقة الدستور".

واكد البيان ان الحكومة "اطلقت حزمة اصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين مبينا ان التحقيقات سارية في ما حدث من أعمال عنف، وقامت باتخاذ إجراءات قانونيّة لمُحاسَبة الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة".

ودعا البيان كافة البعثات المعتمدة لدى بغداد الى التزام معايير العمل الدبلوماسيّ الذي ينظم العلاقات بين البلدان، ويُعزّز التعاون.

واصدرت سفارات كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا في بغداد الى ابعاد فصائل الحشد الشعبي مو مواقع الاحتجاجات في العراق.

سوار احمد