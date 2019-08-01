على خط الجبهة.. البيشمركة تحتفل بالأضحى وسط دعوات لمزيد من الوحدة

اربيل (كوردستان 24)- احتفلت قوات البيشمركة بعيد الأضحى خلال تأديتها لواجبها عند الجبهات حيث ارسل افرادها التهاني الى اسرهم وأصدقائهم عبر الهاتف.
وبعيدا عن عائلاتهم، يقضي مقاتلو البيشمركة - الى جانب زملائهم من الضباط - ايام العيد في الجبهات لحماية حدود اقليم كوردستان.
وقال خليل عبد الله، وهو أحد أفراد البيشمركة لكوردستان 24 إنه "قضى وبكل فخر" 80 بالمئة من ايام العطل على الخطوط الأمامية.
وتابع "أهنئ عائلتي على الهاتف بينما أحمي أمن وسلامة كوردستان".
ولا تقتصر تهاني العيد على المقاتلين المسلمين فحسب، بل يشارك التهاني زملاء من مجموعات دينية اخرى ومنهم المقاتل ياسين اسماعيل.
وقدم اسماعيل، وهو من الطائفة الكاكائية، تهانيه إلى زملائه المقاتلين في خط المواجهة، مشيرا إلى أن "التعايش كان دائما من مميزات إقليم كوردستان".
وأضاف "أود أيضا أن أقدم تهنئتي وأطيب تمنياتي لجميع أسر شهداء البيشمركة".
ودعا هوار إسماعيل وهو ضابط من البيشمركة، الأحزاب السياسية الى مزيد من "الوحدة والقوة" لتعزيز حماية كوردستان من التهديدات الخارجية.
وتحدث افراد البيشمركة لكوردستان 24 من منطقة خازر حيث يرابطون هناك وهي اراضي كانت مسرحاً للمعارك مع داعش فيما مضى.
كانت البيشمركة قد كسرت الخطوط الدفاعية الاولى لتنظيم داعش وفسحت الطريق بعد ذلك للهجوم العراقي على داعش في معقله بالموصل وما حولها.
وأعلن العراق هزيمة داعش عام 2017.
وقضى نحو الفي مقاتل من البيشمركة وأصيب أكثر من عشرة آلاف آخرين بجروح بفعل المعارك ضد تنظيم داعش منذ عام 2014.
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