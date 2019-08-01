على خط الجبهة.. البيشمركة تحتفل بالأضحى وسط دعوات لمزيد من الوحدة

ودعا هوار إسماعيل وهو ضابط من البيشمركة، الأحزاب السياسية الى مزيد من "الوحدة والقوة" لتعزيز حماية كوردستان من التهديدات الخارجية.

وتحدث افراد البيشمركة لكوردستان 24 من منطقة خازر حيث يرابطون هناك وهي اراضي كانت مسرحاً للمعارك مع داعش فيما مضى.

كانت البيشمركة قد كسرت الخطوط الدفاعية الاولى لتنظيم داعش وفسحت الطريق بعد ذلك للهجوم العراقي على داعش في معقله بالموصل وما حولها.

وأعلن العراق هزيمة داعش عام 2017.

وقضى نحو الفي مقاتل من البيشمركة وأصيب أكثر من عشرة آلاف آخرين بجروح بفعل المعارك ضد تنظيم داعش منذ عام 2014.