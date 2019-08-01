كوردستان تستذكر "المرحلة الأخيرة" للأنفال وتذكر بغداد بقرار قضائي

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان "نستذكر اليوم حملة الأنفال في منطقة بهدينان، والتي جاءت ضمن حملة الأنفال سيئة الصيت، التي نفذها النظام البعثي في العام ١٩٨٨ مستهدفاً بها المدنيين في إقليم كوردستان، وتم خلالها تغييب واستشهاد أكثر من ١٨٠ ألف مواطن في كوردستان، وتدمير آلاف القرى".

واشار البيان الى ان "أنفال بهدينان كانت المرحلة الأخيرة من مراحل حملة الأنفال، واستمرت من ٢٥ آب إلى ٦ أيلول من العام ١٩٨٨، وشملت كل منطقة بهدينان وتضمنت الحملة تنفيذ ضربات بالسلاح الكيمياوي وعمليات اعتقال وقتل وتهجير وهدم مساجد وأديرة وقرى ومناطق بهدينان من قبل خمس فرق عسكرية. أما الناجون من هذه الحملة فقد لجأوا إلى إيران وتركيا وتشتتوا في مختلف البلدان".