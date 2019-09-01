محافظ اربيل الجديد يؤدي القسم ويبدأ بمهامه رسمياً

اربيل (كوردستان 24)- أدى المحافظ الجديد لأربيل فرست صوفي القسم أمام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، معلناً بذلك البدء بمهامه الرسمية.

وخلال المراسيم التي حضرها وزير الداخلية ريبر احمد، أعرب رئيس الاقليم عن أمله بنجاح المحافظ الجديد في أداء عمله، كما شكر سلفه نوزاد هادي.

وكان رئيس مجلس محافظة اربيل علي رشيد قد قال مؤخراً إن المحافظ الجديد سيجري بعض التغييرات بما يسهم في مزيد من التطور لعاصمة الإقليم.