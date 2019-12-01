التحالف الدولي يدعو لعدم تداول مصطلحات تمنح الشرعية لداعش

أربيل (كوردستان 24)- دعا التحالف الدولي، اليوم الاثنين، وسائل الاعلام الى عدم تداول مصطلحات تمنح الشرعية لتنظيم داعش.

ونشر التحالف على حسابه في موقع تويتر ان "المصطلحات التي تستخدمها وسائل الإعلام يمكن أن تساعد في منع المجموعات الإرهابية من اكتساب الشرعية".

واوضح ان "داعش ليس دولة، ندعو وسائل الإعلام إلى عدم إضفاء الشرعية على داعش بتسميته الدولة الإسلامية".

وأضاف "الإرهابيون ليسوا عقولاً مدبرة، لا يستحق مدبرو الهجمات التمجيد – إنهم مجرمون. ندعو وسائل الإعلام إلى تسميتهم مرتكبي جرائم بدلاً من ذلك".