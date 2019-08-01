موسكو تقر بوجود افراد لجيشها بادلب وتتعهد بالتصدي لهجمات المعارضة

اربيل (كوردستان 24)- نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إنه يوجد أفراد من الجيش الروسي متمركزين في محافظة إدلب السورية وإن موسكو تتابع الوضع عن كثب.

ونسبت الوكالة إلى لافروف قوله يوم الثلاثاء إنه سيتم التصدي بقوة لأي هجمات تنفذها جماعات إسلامية متشددة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وصعدت قوات الحكومة العمليات العسكرية على المنطقة الواقعة بشمال غرب البلاد في أواخر أبريل نيسان، ضمن هجوم أوقع مئات القتلى وأجبر مئات الآلاف على النزوح صوب الحدود التركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين من المعارضة انسحبوا من بلدة خان شيخون في جنوب محافظة إدلب ومن آخر أراض تحت سيطرتهم في محافظة حماة المجاورة.

وقالت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) إنها لا تزال تقاتل هناك.

وستمثل استعادة هذه المناطق مكسبا مهما للرئيس السوري بشار الأسد في هذا الجزء الواقع بشمال غرب البلاد، والذي يعد آخر معقل كبير للمعارضة.

سوار احمد