نيجيرفان بارزاني في بغداد لأول مرة منذ تسلمه رئاسة كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد اليوم الخميس في اول زيارة له خارج الاقليم منذ أن تولى منصبه رسمياً قبل عشرة أيام.
والتقى رئيس الاقليم فور وصوله الى العاصمة الاتحادية مع رئيس العراقي عادل عبد المهدي وعقد اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.
ويتوقع أن يبحث الجانبان المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وخصوصاً تلك التي يطرح الكورد على الحكومة الاتحادية عند كل زيارة وفد رسمي ومنها الرواتب وملف النفط.
وبعد أن انهى رئيس الاقليم اجتماعه مع عبد المهدي، التقى مع رئيس البلاد برهم صالح في بغداد.
ويقول نواب كورد لكوردستان 24 إن نيجيرفان بارزاني سيلتقي مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وكان الحلبوسي وصالح قد شاركا في مراسم اداء نيجيرفان بارزاني اليمين رئيساً للإقليم قبل عشرة ايام في اربيل. ولم يحضر عبد المهدي وارسل بدلاً عن ذلك ممثلاً عنه.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين اربيل وبغداد تشهد تحسناً منذ أن تولى عبد المهدي منصبه رئيساً لوزراء البلاد اواخر تشرين الاول اكتوبر 2018.
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