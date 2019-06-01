نيجيرفان بارزاني في بغداد لأول مرة منذ تسلمه رئاسة كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد اليوم الخميس في اول زيارة له خارج الاقليم منذ أن تولى منصبه رسمياً قبل عشرة أيام.

والتقى رئيس الاقليم فور وصوله الى العاصمة الاتحادية مع رئيس العراقي عادل عبد المهدي وعقد اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.