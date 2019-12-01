مبعوث ترامب يعلن أحدث موقف لواشنطن تجاه كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي جيمس جيفري السبت إن الكورد "محل فخر" للولايات المتحدة، وإن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان.

وادلى جيفري بتصريحه للصحفيين بعد اجتماع عقده مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل الذي قال إن بين أربيل وواشنطن "علاقات تاريخية".

وقال جيفري للصحفيين "نشعر بالفخر والاعتزاز للتضحيات التي قدمها أصدقاؤنا في كوردستان العراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش".

وعبر المسؤول الأمريكي عن سعادته بالاجتماع، وقال إنه يأمل أن تواصل الولايات المتحدة "التنسيق والتعاون ليس ضمن العراق فقط بل في المنطقة برمتها".

وعندما سُئل عن الهجمات الأخيرة التي شنها داعش، قال جيفري "تباحثنا في الاجتماع الذي عقدناه بحضور قادة عسكريين حول تعاوننا في الحرب ضد تنظيم داعش".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في دعمها لإقليم كوردستان.