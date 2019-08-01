المرصد السوري: حظر "كوردستان 24" انتهاك صريح لحرية الاعلام

اربيل (كوردستان 24)- دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الى السماح لفريق عمل قناة كوردستان 24 بمتابعة نشاطهم الاعلامي.

واصدرت مؤسسة (كوردستان 24) للأبحاث والإعلام اليوم الاثنين، بياناً بشأن حظر عملها في غرب كوردستان اشارت فيه الى انها قررت اغلاق مكتبها في روجافا للاحتجاج على "القرار السياسي" الذي اتخذته السلطات هناك.

واكد المرصد في بيان أنه "في إطار متابعته لعمل القناة داخل الأراضي السورية، فإنها كانت تعمل بمهنية كاملة".

وتابع المرصد "وعليه، يعتبر المرصد السوري وقف عمل القناة انتهاكا صارخا لحرية الإعلام، لا سيما أن القناة لم تكن منحازة لأي طرف على حساب الآخر".

وتعمل كوردستان 24 في غرب كوردستان منذ عام 2015، حيث تواجدت بفعالية خلال احتلال عفرين وتحرير منبج وغيرها وتمكنت من ايصال صوت مواطني روج افا لمراكز القرار في العالم.

ومنذ اكثر من شهر حظرت الادارة الذاتية عمل كوردستان 24 في مناطقها دون اي سبب مبرر وباءت كافة محاولات ادارة المؤسسة للعودة الى العمل بالفشل ولم تثمر عن اي نتائج مثمرة.

سوار أحمد