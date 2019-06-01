بعضها بسجائر.. بغداد تعلن اسباب حرائق التهمت عشرات الحقول

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، عن عدة اسباب قالت إنها كانت وراء الحرائق التي التهمت عشرات من حقول القمح والشعير.

وتصاعد معدل الحرائق في العراق منذ الشهر الماضي تزامناً مع موسم الحصاد، في الوقت الذي حذرت فيه السلطات من أن تلك "الاعمال التخريبية" قد تهدد اقتصاد البلاد.

وبلغ عدد الحرائق الذي طال حقولاً للقمح والشعير نحو 272 حريقاً، بعضها لا يزال قد التحقيق من قبل الأدلة الجنائية، بحسب مديرية الدفاع المدني.

ويشمل هذا العدد، الحرائق التي اندلعت للفترة من الثامن أيار مايو والى الثامن الشهر الجاري. والتهمت النيران اكثر من 37 ألف دونم.

وقالت المديرية في بيان صدر امس إن ٧٤ حادثاً كان سببه عطب اسلاك كهربائية، بينما كان 25 حادثاً بسبب شرارة نار من الحاصدة.

وتم تسجيل 35 حادثاً متعمداً، وفقاً للبيان.

وكان تنظيم داعش أعلن الشهر الماضي مسؤوليته عن حرائق عديدة في كل من العراق وسوريا.

وقال رجال الاطفاء إن 11 حريقاً نشب في تلك الحقول بسبب اعقاب السجائر، بينما تم تسجيل 32 حادثاً بفعل "مصدر نار خارجي" لم تُحدد طبيعته.

وذكرت مديرية الدفاع المدني أن 84 حادثاً سوف يحدد لاحقاً من قبل الادلة الجنائية.

وأشارت الى أن رجال الاطفاء تمكنوا من انقاذ اكثر من 992 الف دونم.

وكان مسؤولون محليون ابلغوا كوردستان 24 في الآونة الأخيرة بأن اغلب الحرائق التي وقعت بعد انتهاء فترة الحصاد يقوم بها المزارعون انفسهم إما لمطالبة الحكومة بتعويض او للتخلص من مخلفات الحصاد وتحويلها الى ما يشبه السماد، وهو ما كررته وزارة الزراعة.