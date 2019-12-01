الرئيس بارزاني: حماية قيم التعايش والتسامح في كوردستان واجب مقدس

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني ان حماية قيم التعايش والتسامح في اقليم كوردستان واجب مقدس.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال رسالة تهنئة وجهها بارزاني للايزيديين بمناسبة عيد صوم ايزي.

وجاء في الرسالة "بمناسبة قدوم عيد صوم ايزي، نرسل بأحر التبريكات للاخوة والاخوات الايزيديات في كوردستان والعالم باسره".

وتابع "آمل ان يعود العيد على الاخوة الايزيديين بالسلام والسعادة وان يكون خاتمة للاحزان".

واضاف ان "كوردستان موطن الاخوة والتسامح والتعايش وحماية هذه القيم واجب مقدس علينا جميعا".

سوار احمد