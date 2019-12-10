الثلوج تغلق منفذاً في كوردستان وموجة أخرى تبدأ الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- تسبب تساقط الثلوج الكثيف في المناطق الحدودية على إغلاق أحد المنافذ البرية بين إقليم كوردستان وتركيا.
وتشهد المناطق الحدودية في إقليم كوردستان منذ أيام تساقط كميات وفيرة من الأمطار والثلوج مع انخفاض سريع في درجات الحرارة.
وقال مراسل كوردستان 24 في دهوك شمال برجي إن كثافة تساقط الثلوج في المنطقة الحدودية أدت الى إغلاق معبر سرزير مع تركيا.
وأدت موجة برد تشهدها مناطق إقليم كوردستان وهوت معها درجات الحرارة لما دون الصفر إلى تساقط الثلوج مثلما يحصل في كل عام.
وتقول مديرية الأنواء الجوية إن إقليم كوردستان تأثر بمنخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط مما أدى الى هطول الأمطار في المدن وتساقط الثلوج في المناطق الحدودية.
وقال فاضل إبراهيم مدير الأنواء الجوية لكوردستان 24 إن موجة الأمطار والثلوج ستستمر في الإقليم حتى يوم الخميس المقبل.
وأضاف أن هيئة الأنواء تتوقع أن تبدأ موجة أخرى من الأمطار والثلوج اعتباراً من يوم الجمعة لتشمل المناطق الحدودية والمدن في عموم الإقليم.
وأشار الى أن الثلوج ستتركز في المناطق الحدودية.
وعادة ما تسقط الثلوج على مناطق إقليم كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ونادرا مع تتراكم لفترة طويلة.
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