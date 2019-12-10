الثلوج تغلق منفذاً في كوردستان وموجة أخرى تبدأ الجمعة

وتقول مديرية الأنواء الجوية إن إقليم كوردستان تأثر بمنخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط مما أدى الى هطول الأمطار في المدن وتساقط الثلوج في المناطق الحدودية.

وقال فاضل إبراهيم مدير الأنواء الجوية لكوردستان 24 إن موجة الأمطار والثلوج ستستمر في الإقليم حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف أن هيئة الأنواء تتوقع أن تبدأ موجة أخرى من الأمطار والثلوج اعتباراً من يوم الجمعة لتشمل المناطق الحدودية والمدن في عموم الإقليم.

وأشار الى أن الثلوج ستتركز في المناطق الحدودية.

وعادة ما تسقط الثلوج على مناطق إقليم كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ونادرا مع تتراكم لفترة طويلة.