وزير الخارجية القطري يصل بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تشمل اقليم كوردستان ايضا.

وسيبحث آل ثاني مع المسؤولين في بغداد واربيل احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران في أعقاب تداعيات اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بالعراق.

وسيلتقي وزير الخارجية القطري رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وسبق أن قال المسؤول القطري إن بلاده تتابع من كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع "الدول الصديقة" لخفض التصعيد.

وتأتي زيارة بن عبد الرحمن بعدما اختتم أمير قطر تميم بن حمد زيارة مفاجئة لإيران، التقى خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، وسط تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وكانت ايران قد ردت الأسبوع الماضي على مقتل سليماني، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في الأنبار وأربيل.