اوجلان: بامكاني وقف الصراع مع تركيا في اسبوع

اربيل (كوردستان 24)- قال محام يمثل الزعيم الكوردي المسجون عبد الله أوجلان، اليوم الخميس، إن موكله قال إنه مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكوردية.

وبحسب بيان فإن اوجلان قال ان بامكانه وقف الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني خلال اسبوع.

وأوجلان هو مؤسس حزب العمال الكوردستاني الذي حمل السلاح في تمرد على الدولة التركية منذ عام 1984. وأوجلان مسجون في غرب تركيا منذ عام 1999.

ووفقا للبيان، قال أوجلان أيضا إن الحكومة التركية تحتاج لاتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ أي حل وإن الكورد لا يحتاجون إلى دولة منفصلة.

سوار احمد