واشنطن تعلن تعرض 11 من جنودها لارتجاج المخ في "عين الأسد"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي، أن الولايات المتحدة أخضعت 11 من جنودها للعلاج من إصابات بارتجاج في المخ جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وشنت إيران هجمات صاروخية في الثامن من كانون الثاني يناير استهدفت القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار التي تتمركز فيها قوات أمريكية ردا على مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

وقال الرئيس دونالد ترامب والجيش الأمريكي إنه لم تقع إصابات بعد الضربة التي استهدفت القاعدة.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان أمس الخميس "بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

وأضاف أنه تم نقل بعض العسكريين إلى منشآت أمريكية في ألمانيا أو الكويت من أجل "متابعة الفحوص".

وذكر الكابتن أوربان "من المتوقع أن يعود الجنود إلى العراق عندما يكونون لائقين للخدمة".

وينتشر ما يصل إلى 1500 أمريكي في قاعدة عين الأسد الشاسعة الواقعة في عمق صحراء الأنبار العراقية.