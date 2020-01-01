أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 27 كانون الثاني (يناير) 2020، وفداً برلمانياً ألمانياً تألف من مفوض الحكومة الألمانية للحرية الدينية ماركوس غروبل، والعضو في لجنة الشؤون الخارجية يورغن هاردت.

وفي اللقاء الذي حضره مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي وممثل حكومة الإقليم لدى ألمانيا دلشاد بارزاني والقنصل الألماني في أربيل باربارا فولف، جرى بحث آخر مستجدات العراق والمنطقة والعلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره لألمانيا، حكومةً وبرلماناً، بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة، مؤكداً على أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، خاصة أن تنظيم داعش لا يزال خطراً كامناً في بعض مناطق العراق.

هذا وأشار الوفد البرلماني الألماني الى مكانة إقليم كوردستان كعامل استقرار مهم بالنسبة للعراق والمنطقة، كما عبّر عن استعداد ألمانيا لتعزيز العلاقات وخصوصاً في التجارة والاستثمار.