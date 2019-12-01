نيجيرفان بارزاني وسفيرة نيوزيلندا يتباحثان الاستثمار في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مع سفيرة نيوزيلندا في العراق تريدن دوبسن حول فرص العمل والاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لتريدن دوبسن في اربيل، بمناسبة تسنمها مهامها كسفيرة لبلادها في العراق.

وعبر الجانبان عن رغبة مشتركة في تعزيز وتنمية العلاقات بين اقليم كوردستان ونيوزيلندا على كافة الصعد وخصوصا الصعيد الاقتصادي.

وعبرت تريدن عن شكر بلادها وتقديرها لدور إقليم كوردستان في الحرب ضد داعش وإيواء النازحين واللاجئين، وقدمت نبذة عن دور بلادها ضمن إطار التحالف ضد داعش.

وتباحث الجانبان حول أرضية وفرص العمل والاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان، وعملية إعادة الإعمار بعد الحرب على الإرهاب، وأحوال النازحين واللاجئين وطريقة عودتهم إلى ديارهم، والتطورات في العراق وأوضاع المنطقة عموماً، محاور أخرى للقاء.

سوار احمد