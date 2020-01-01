الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف النار واستئناف الحوار في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء فوري لاستخدام السلاح في الصراع في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة وحثت على بذل جهود لاستئناف الحوار.

وذكرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين في إفادة صحفية قبل أن تتوجه إلى لندن أنها ستناقش الوضع مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وأضافت للصحفيين بعد اجتماع مع مفوضي الاتحاد "يجب أن يتوقف استخدام الأسلحة فورا لإفساح المجال للحوار، يتوجب علينا بذل كل ما في وسعنا لإحياء المحادثات".

وجاء ذلك بعد ان أطلقت إيران صواريخ صباح الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية.

وجاء الهجوم الايراني بعد ساعات من جنازة القائد الإيراني البارز قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الاوسط.