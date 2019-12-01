الشرطة تنقض على عصابة كريستال وهيروين في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت شرطة أربيل، من اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، كما ضبطت بحوزتهم أدوات وهواتف ومبالغ مالية.

واُعتقلت العصابة، المؤلفة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و38 عاماً، في عملية أمنية في سهل اربيل يوم أمس.

وقالت شرطة أربيل في بيان إن المفرزة اعتقلت أفراد العصابة بينما كان بحوزتهم كمية من مادتي الكريستال والهيروين المخدرتين.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة عثرت بحوزة العصابة على أسلحة بيضاء و11 هاتفاً ومبالغ نقدية، وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء.

وتعلن القوات الأمنية في إقليم كوردستان بين حين وآخر، عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات التي يتم تهريب اغلبها من إيران.