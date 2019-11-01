"حقوق الانسان" تكشف حالات خطف واغتيال لمحتجين من جهات "مجهولة"

اربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، ان حالات خطف واغتيال بحق محتجين من قبل جهات مجهولة.

وافادت المفوضية في بيان ان "المفوضية توثق احداث التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من 16 - 20/ 11 / 2019)، واستمراراً في مهامها الرصدية في متابعة ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات أشرت فرق المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ما يلي:

١- أستمرار المفوضية بتأشير ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والتي طالت عدداً من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والاجهزة الامنية المختصة لتحري مصير المختطفين واطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة .

٢- اشرت المفوضية استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها بأستشهاد متظاهرين وبواقع 2 في محافظة ذي قار /ساحة الحبوبي، واستشهاد متظاهر في محافظة البصرة متأثرا بجراحه في التصادمات التي حدثت يوم ( ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ ) واستشهاد 6 متظاهرين في محافظة بغداد، وهنا تكرر المفوضية مطالبتها للقائد العام للقوات المسلحة بضرورة ألزام الاجهزة الامنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين .

٣- أشرت المفوضية اعتقال 89 متظاهراً في محافظة بغداد اطلق سراح 11 منهم، واعتقال 16 متظاهراً في محافظة البصرة، و14 في محافظة ذي قار، و17 متظاهراً في محافظة النجف تم اطلاق سراحهم جميعا يوم 20 تشرين الثاني 2019 وتجدد المفوضية دعواتها لمجلس القضاء الاعلى لأطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين .

٤- وثقت المفوضية قيام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات وغلق الطرق أمام حقول النفط و بعض الجسور الحيوية في محافظة البصرة، وأمام بوابة شارع ومطار النجف ونفق المختار في محافظة النجف، وتؤكد المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على سلمية التظاهرات وعدم تعطيل الحياة العامة .

٥- وثقت فرق المفوضية قيام القوات الامنية باطلاق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع بإتجاه المتظاهرين قرب نقابة المعلمين في محافظة كربلاء، وتؤكد المفوضية على ضرورة التزام قيادات العمليات والشرطة بعدم أستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين في كربلاء المقدسة وباقي المحافظات.

٦- رصدت المفوضية انفجار عدد من العبوات وإلقاء رمانة يدوية على احد المنازل أصيب عل أثرها ربة البيت وطفلها بتاريخ (17 و 18 تشرين الثاني 2019) في محافظة ذي قار وتحث المفوضية الاجهزة الامنية على أتخاذ التدابير الضرورية لضمان آمن المواطنين ومنع العابثين من محاولات حرف مسار التظاهرات السلمية في ذي قار .

٧- وثقت المفوضية احتراق مدرستين في منطقة الشعب وعدد من المحال التجارية خلف المصرف الزراعي في محافظة بغداد، وتؤكد المفوضية مطالبتها الاجهزة الامنية بأتخاذ التدابير الضرورية لمنع العابثين من حرف مسار التظاهرات السلمية وتقديم من يقوم بعمليات الحرق والتخريب للقضاء .

٨- وثقت المفوضية إصابة 135 متظاهراً في محافظة بغداد قرب جسر الأحرار بسبب قيام القوات الامنية باطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية بتاريخ ( 16 و17 تشرين الثاني 2019 )، وتكرر المفوضية مطالباتها لقيادة عمليات بغداد وشرطتها وقوات حفظ النظام بعدم أستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لترويع المتظاهرين السلميين وألحاق الأذى بهم .

٩- تشيد المفوضية بتعاون القوات الامنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات النجف، الديوانية، بابل، المثنى، ميسان وواسط.

١٠- وثقت المفوضية انفجار عبوة صوتية في سرادق ساحة الاعتصام وسط قضاء الغراف في محافظة ذي قار بتاريخ (20 تشرين الثاني2019) وتحمل المفوضية قيادة عمليات الرافدين وقيادة شرطة ذي قار مسؤولية حماية ساحات التظاهر وصون حياة المتظاهرين".