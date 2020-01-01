عبد المهدي يعلن بدء أولى خطوات سحب القوات الأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، إن بغداد بدأت بتنفيذ أولى خطوات قرار سحب القوات الأجنبية من العراق.

وأبلغ عبد المهدي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بهذا الأمر في اتصال هاتفي اجري يوم الأحد لبحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق.

ويأتي هذا بعدما دعا البرلمان العراقي في جلسة عقدها أمس القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى إلى مغادرة الأراضي العراقية في أعقاب ضربة جوية قتلت الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.

وجرى اتخاذ قرار البرلمان بأغلبية من النواب الشيعة إذ قاطع معظم النواب من السنة والكورد الجلسة الاستثنائية المثيرة للجدل.

وقال عبد المهدي لوزير الخارجية الفرنسي، وفقاً لبيان أصدره مكتبه الإعلامي، إن "المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات "لا مثيل لها" على العراق على خلفية مطالبة القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.

وأضاف البيان أن لو دريان نقل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب فيها إتاحة وقت أكبر لبحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق لمحاربة داعش "في ظل احترام السيادة العراقية".

وبعد ذلك، تلقى عبد المهدي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى فيه "تبادل وجهات النظر في مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق بما لا يضر المعركة ضد داعش ويحفظ سيادة العراق ويديم العلاقات بدول التحالف".

وذكر بيان منفصل أصدره مكتب عبد المهدي أن الجانبين اتفقا "على استمرار التداول في هذا الشأن الحساس".

ويقول مسؤولون عراقيون إن لم تعد هناك حاجة لبقاء القوات الأجنبية بعد هزيمة داعش، لكن واشنطن وعواصم غربية ترى أن مخاطر التنظيم لا تزال مستمرة.