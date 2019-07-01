نقابة عراقية تتوعد صحفيين زاروا اسرائيل بـ"عقوبات رادعة"

اربيل (كوردستان 24)- توعدت نقابة الصحفيين العراقيين الاثنين بفرض "عقوبات رادعة" على أي من صحفييها اذا ما ثبتت زيارته الى اسرائيل.

جاء ذلك رداً على بيان للخارجية الاسرائيلية اشار الى أن وفداً اعلامياً يضم صحفيين عراقيين سيزور اسرائيل للتعرف عليها "عن قرب".

وقالت نقابة الصحفيين في بيان إنها "تستنكر وبشدة تلك الزيارة التي تتقاطع تماماً مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل اشكال التطبيع" مع اسرائيل.

وتأتي زيارة وفد من ستة صحفيين عرب، بينما تسعى إسرائيل إلى تحسين علاقاتها مع دول الخليج التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية.

وتقول الخارجية الاسرائيلية إن الصحفيين سيزورون نصب ذكرى المحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، ومبنى البرلمان والمواقع المقدسة وغيرها.

وقالت نقابة الصحفيين إنها "ستتخذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحفي عراقي تثبت زيارته الى اسرائيل الان ومستقبلا".

وأضافت أن من بين الاجراءات التي ستتخذها بحق اعضائها الصحفيين هي "ترقين القيد" وفصله من عضوية النقابة التي تأسست قبل 60 عاماً.

وباستثناء مصر والأردن اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

ولا يزال العراق يعتبر اسرائيل "دولة عدو" ويحرم على أي من مواطنيه ومسؤوليه السفر إليها، حتى بعد سقوط النظام السابق عام 2003.