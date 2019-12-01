کوردستان

شرطة مرور أربيل تكثف حملتها لردع مستخدمي الهاتف أثناء القيادة

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بالفيديو | حملة رادعة لمستخدمي الهاتف أثناء القيادة في أربيل
تبلغ غرامة استخدام السائقين للهاتف في السيارة 40 ألف دينار – صورة: كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- كثفت شرطة المرور في أربيل من حملاتها ضد مستخدمي الهاتف أثناء قيادة السيارات، وذلك بعد تسجيل حوادث مرتبطة بذلك.

وعلى الرغم من أن قوانين استخدام الهاتف أثناء القيادة في إقليم كوردستان صارمة إلا أن الكثير من السائقين لم يكترث للأمر.

وتقول أحداث الدراسات إن استخدام الهاتف أثناء القيادة يزيد من خطر الحوادث بنسبة تصل إلى 400 بالمئة مما يعرض حياة الكثيرين للخطر.

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وتبلغ غرامة استخدام الهاتف في السيارة 40 ألف دينار.

ويقول مدير القسم القانوني في مديرية مرور أربيل العميد سيروان علي لكوردستان 24 إنه يعتقد أن قيمة الغرامة لا تتناسب مع خطر استخدام الهاتف.

وأضاف أنه بدلاً من أن تكون الدقيقة أو الاثنتين سبباً لكارثة فبإمكان السائقين ركن سياراتهم على جانب الطريق والتحدث بالهاتف.

 

وبثت كوردستان 24 تقريراً أظهر كيف تلاحق دوريات المرور سائقي السيارات الذين يستخدمون الهواتف وتحرر لهم غرامات فورية.

وفي العام الماضي، لقي نحو 600 شخص مصرعه في حوادث السيارات في جميع أنحاء إقليم كوردستان، وفقًا لإحصاءات شرطة المرور.

وكثيراً ما تقع حوادث سير في مدن كوردستان لاسيما أربيل بسبب عدم التزام سائقي المركبات بالسرعات المحددة وبإجراءات السلامة المرورية.

وتقول مديرية مرور أربيل إن الكثير من الحوادث مرتبط بالاستخدام المتزايد للهاتف النقال أثناء القيادة.

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