بالفيديو | حملة رادعة لمستخدمي الهاتف أثناء القيادة في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- كثفت شرطة المرور في أربيل من حملاتها ضد مستخدمي الهاتف أثناء قيادة السيارات، وذلك بعد تسجيل حوادث مرتبطة بذلك.

وعلى الرغم من أن قوانين استخدام الهاتف أثناء القيادة في إقليم كوردستان صارمة إلا أن الكثير من السائقين لم يكترث للأمر.

وتقول أحداث الدراسات إن استخدام الهاتف أثناء القيادة يزيد من خطر الحوادث بنسبة تصل إلى 400 بالمئة مما يعرض حياة الكثيرين للخطر.

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