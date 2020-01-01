تحذيرات أممية من "خطوات جوفاء".. والاحتجاجات تدخل شهرها الرابع

أربيل (كوردستان 24)- حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، من تبني أي "خطوات جوفاء" لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد مع دخول الاحتجاجات التي تطالب برحيل النخبة الحاكمة شهرها الرابع.

وقالت بلاسخارت في بيان إن أي خطواتٍ اتُخذت من جانب النخبة السياسية حتى الآن لمعالجة الأزمة "ستبقى جوفاء إذا لم يتم إكمالها".

وأضافت أن "مقتل وإصابة متظاهرين سلميين إلى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المُنجزة قد أسفر عن أزمة ثقةٍ كبيرة".

ولم تفلح وعود الإصلاح والتوظيف التي قدمتها الحكومة في تهدئة غضب المحتجين على الرغم من استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقالت بلاسخارت "بعد شهرين من إعلان رئيس الوزراء استقالته، لا يزال القادة السياسيون غير قادرين على الاتفاق على طريق المُضي قُدماً. وفي حين كان هناك إقرارٌ علنيّ من جميع الجهات الفاعلة بالحاجة إلى إصلاح عاجل".

وتابعت "حان الوقت الآن لوضع هذه الكلمات موضع التنفيذ وتجنب المزيد من العرقلة لهذه الاحتجاجات من جانب أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة، ولا يتمنون الخير لهذا البلد وشعبه".

يأتي هذا في وقت أغلق فيه محتجون منذ ساعات الصباح الأولى الاثنين الطريق الواصل بين بغداد ومدن الجنوب في أحدث تصعيد يقدم عليه المتظاهرون بعد فشل النخبة الحاكمة في اختيار رئيس وزراء لفترة انتقالية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.