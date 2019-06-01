4 أعوام على مجزرة كوباني واستمرار المطالبات باعتبارها جريمة حرب

اربيل (كوردستان 24)- مرت اربعة اعوام على المجزرة الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق سكان مدينة كوباني، فيما تستمر المطالبات باعتبارها جريمة حرب.
وارتكب عناصر داعش المجزرة بعد اشهر من سيطرة وحدات حماية الشعب على كوباني بمساعدة قوات البيشمركة ودعم من التحالف الدولي حيث تم الحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد.
وهاجمت مجموعات من داعش قرية برخة بوتان (30 كم جنوب كوباني) متنكرة بزي واحدات حماية الشعب الكوردية في 25 حزيران 2015.
وارتكبت مجازر تفاوتت بين القتل المباشر من خلال قطع العنق بآلات حادة و القتل عن قرب بأسلحة نارية ومن خلال عمليات القنص و عمليات التفجير الانتحارية من خلال ما تم سرده من شهود عيان.
وتسلل عناصر التنظيم الى مدينة كوباني وقرى اخرى تابعة لها وارتكبت مجازر بحق مدنيين عزل بحسب تقارير اعلامية.
وقال عضو ادارة مؤسسة عوائل الشهداء التابعة للادارة الذاتية عارف بالي لكوردستان 24 ان "242 شخصا استشهدوا جراء المجزرة، منهم 64 امرأة و35 طفلا".
وتطالب منظمات كوردية للدفاع عن حقوق الانسان وعوائل الضحايا المجتمع الدولي باعتبار مجزرة كوباني "جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب".
تحرير سوار احمد
عن تقرير لرضوان بيزار
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