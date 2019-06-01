4 أعوام على مجزرة كوباني واستمرار المطالبات باعتبارها جريمة حرب

وهاجمت مجموعات من داعش قرية برخة بوتان (30 كم جنوب كوباني) متنكرة بزي واحدات حماية الشعب الكوردية في 25 حزيران 2015.

وارتكبت مجازر تفاوتت بين القتل المباشر من خلال قطع العنق بآلات حادة و القتل عن قرب بأسلحة نارية ومن خلال عمليات القنص و عمليات التفجير الانتحارية من خلال ما تم سرده من شهود عيان.