رئيس اقليم كوردستان يلتقي بترامب في دافوس

أربيل (كوردستان 24)- سيجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضمن اعمال مؤتمر دافوس الاقتصادي.

ويشارك نيجيرفان بارزاني بدعوة رسمية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المنعقد خلال الفترة ٢١-٢٤ من الشهر الجاري والذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس المنتدى.

وسيجتمع نيجيرفان بارزاني، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، و الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز، وعدد من زعماء ووزراء وكبار مسؤولي الدول.

وستجری خلال تلك الاجتماعات مباحثات تتعلق بتطوير علاقات إقليم كوردستان مع المجتمع الدولي، وبسياسات ومواقف إقليم كوردستان، إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.

وسيلقي رئيس الاقليم في مشاركة في المنتدى، كلمة تحت عنوان "الشرق الأوسط المضطرب" حيث سيتطرق من خلالها الی العواقب طويلة الأجل للتوترات المستمرة في الشرق الأوسط والتي اصبحت مصدر قلق عالمي وإقليمي كبير والتأثير الاستراتيجي للأزمة الحالية على السلام والاستقرار في الخليج والعراق وسوريا.