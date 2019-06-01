قيادي كوردي يوجه نداء للكورد السوريين

اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا، سعود ملا الكورد السوريين اللاجئين الى دول الجوار وأوربا الى العودة الى مناطقهم.

ولجأت أعداد كبيرة من الكورد السوريين الى اقليم كوردستان وتركيا والدول الاوربية هربا من الصراعات التي اجتاحت سوريا بعد اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011.

وقال ملا لكوردستان24 "ادعوا كافة الكورد السوريين اللذين خرجوا من البلاد الى أن يعودوا الى وطنهم، وأن يعملوا على اعادة بنائه".

وتابع "وجودكم مرتبط بوطنكم، وليس في بلدان اللجوء".

وجاء حديث ملا اثناء زيارة له لاربيل عاصمة اقليم كوردستان للمشاركة في اجتماع لقيادات حزبه.

سوار أحمد